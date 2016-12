Anis Boujelbene : "Maâloul sera la surprise d'Al Ahly dans l'avenir" L'ex joueur du CS Sfaxien, du Club Africain et d'Al Ahly, Anis Bejelben s'est exprimé sur les ondes de la radio privée égyptienne, Nagham FM . Pour lui, le latéral gauche du club cairote et de la sélection tunisienne de football ne s'est toujours pas totalement adapté au championnat et à son nouvel environnement. Il a toutefois souligné qu'Ali Maâloul est suivi de près par l'Espérance Sportive de Tunis mais qu'il restera à Al Ahly et qu'il sera "la surprise des prochains matchs".

