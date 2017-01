Angleterre - EFL Cup : Southampton écarte Liverpool et s'en va en finale Stouthampton s'est qualifié pour la finale de l'EFL Cup après avoir battu Liverpool 1 à 0 lors du match retour de la demi-finale disputé mercredi soir. Vainqueur 1 à 0 à l'aller, les joueurs de Claude Puel se sont imposés grâce à un but de Long à la 91ème minute. En finale, ils affronteront le vainqueur entre Manchester United et Hull City.

Gnet

