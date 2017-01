Amicaux : Le CA accroché, l'EST s'impose, l'ESS battue Le Club Africain a fait match nul 0 à 0 face à Al Ahly Tripoli, en amical, dimanche après-midi au stade d'El Menzah. Un peu plus tôt, l'Espérance Sportive de Tunis s'est imposée 2 à 1 face au Club Sportif d'Hammam-Lif. Adem Rejaibi a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu et Saâd Bguir a doublé la marque à l'heure de jeu. L'unique but des Banlieusards a été marqué Mahmoud Laâdhibi à la 74ème minute.



De son côté, l'Etoile Sportive du Sahel a été battue par l'Olympique de Beja 1 à 0 puis par le Stade Gabesien sur le même score.



