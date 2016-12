Amical : Triplé de Msakni ! La Tunisie bat la Catalogne aux tirs au but La sélection tunisienne de football et son homologue catalane se sont quittées sur le score de trois buts partout, mercredi soir, lors du premier match de préparation de la CAN 2017 disputé au stade Montilivi à Girona. Les Tunisiens ont ouvert la marque par Youssef Msakni à la 18ème minute. Ce dernier a doublé le score 11 minutes plus tard. Les Catalans ont inscrit leur premier but avant la pause par Gerard Moreno (35').



En seconde période, Msakni a inscrit un nouveau but (66') mais les Catalans sont parvenus à revenir au score grâce à Garcia (69') et Verdu (78'). Au cours de la séance des tirs au but, ce sont les Tunisiens qui se sont montrés les plus adroits, s'imposant 4 à 2.

Gnet

