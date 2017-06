Amical : L'Argentine bat le Brésil, la Russie et le Chili dos à dos L'Argentine s'est imposée face au Brésil 1 à 0, lors du match amical disputé vendredi après-midi au stade de Melbourne. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mercado à la 45ème minute de jeu. En fin d'après-midi, la Russie et le Chili se sont quittés sur le score d'un but partout. Isla a donné l'avantage aux Chiline à la 56ème minute de jeu et Vasin a égalisé pour les Russes 11 minutes plus tard.

Gnet



