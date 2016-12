Amical : Club Africain - PSG : Khelifa et Haddadi y seront Les deux joueurs du Club Africain, Saber Khelifa et Oussama Haddadi, pourront prendre part à la rencontre amicale de leur équipe, prévue mercredi prochain à Rades, face au Paris Saint-Germain, rapporte Assabahnews samedi. L'attaquant et le latéral gauche ont été autorisés par le sélectionneur, Henry Kasperczak, à rejoindre leur club.

