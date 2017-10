Algérie : Saâdane nommé DTN ! Rabah Madjer sera nommé la semaine prochaine Afrikfoot- Comme pressenti depuis plusieurs jours, l’ancien sélectionneur des Fennecs a officiellement été nommé Directeur technique national (DTN) de l’Algérie ce dimanche. La Fédération algérienne (FAF) a annoncé dans le même temps que Boualem Charef est nommé directeur des équipes nationales.



"L’installation s’est déroulée en milieu de la matinée au Centre technique national de Sidi-Moussa dans une ambiance familiale. Le président de la FAF et ses deux interlocuteurs se sont mis d’accord sur tous les détails du contrat et sur les objectifs à atteindre à court, moyen et long termes", précise l’instance. Saadane, 72 ans, a déjà dirigé la sélection à 5 reprises, la dernière fois entre 2007 et 2010. Ces nominations s’inscrivent dans un mouvement plus large de "renouveau pour le football algérien" et la nomination de Rabah Madjer devrait suivre dans la semaine au poste de sélectionneur.

