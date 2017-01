Algérie : Le gardien Rais Mbolhi s'engage avec Rennes ! L'Equipe- L'Equipe- Le gardien international algérien Raïs M'Bolhi (30 ans), actuellement à la CAN avec les Fennecs, a signé un contrat d'un an et demi en faveur de Rennes, a annoncé le club breton, lundi, confirmant une arrivée annoncée ici-même il y a quelques jours. Formé à l'OM, il jouait jusqu'à présent pour le club turc d'Antalyaspor.







