Algérie : Jamel Belmadi ou Rabah Madjer futur sélectionneur ? AFP- AFP- La Fédération algérienne (FAF) souhaite qu'un entraîneur local succède à l'Espagnol Lucas Alcaraz, limogé mercredi, à la tête de la sélection, selon une source proche de l'instance. Celle-ci aurait même déjà pris contact avec au moins deux techniciens, qui seraient Djamel Belmadi et Rabah Madjer. À 41 ans, le premier entraîne actuellement le club qatari d'Al-Duhail.



Le second, âgé de 58 ans et véritable icône au pays, est aujourd'hui conseiller technique de Kheïreddine Zetchi, président de la FAF, après être longtemps resté en froid avec les dirigeants de l'instance. Les Fennecs ne participeront pas à la Coupe du monde 2018 après avoir à nouveau échoué en qualifications.

