Al Ahly : Imed Metâab jette son maillot ! Al Badri : "C'est moi qui décide" L'équipe d'Al Ahly s'est imposée (2/0) face à Al Ittihad d'Alexandrie pour le compte de la cinquième journée du championnat d'Egypte. Vers la fin de la rencontre, le coach Houssem Al Badri a demandé au buteur Imed Metâab d'effectuer les échauffements nécessaires pour disputer les dernières minutes. Peu après, le technicien a changé d'avis et le joueur a enlevé son maillot et l'a jeté par terre.



Ce geste, qui n'a évidemment pas échappé aux caméras, a poussé la direction du club Cairote à prendre des mesures disciplinaires contre le joueur. Selon ON sports, Metâab pourrait écoper d'une grosse amende et risque même d'être écarté du groupe. Après la rencontre, Houssem Al Badri a souligné : "Je suis là pour protéger l'équipe. C'est moi qui décide et il n'y a pas de place aux sentiments par ici".

Gnet

