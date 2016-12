Ahmed Hosni : "Mon passage au Club Africain n'est plus qu'une question de temps" Le passage d'Ahmed Hosni au Club Africain se précise. L'attaquant du Stade Gabesien a déclaré à Assabahnews que son transfert au club de Bab Jedid n'est plus qu'une question de temps : "Les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente. Une réunion aura lieu en début de semaine avec Slim Riahi pour tout finaliser. Je promets de me donner à fond sous les couleurs du CA".

