Affaire Ben Djemia : La FIFA ordonne le CSS de payer 154 ME avant le 3 mars Nouveau problème pour le Club Sportif Sfaxien. Selon Mosaique FM , la FIFA vient d'informer la direction du club qu'elle a jusqu'au 3 mars pour verser à Laval le montant du transfert de Selim Ben Djemia, estimé à 154 mille euros. Le CSS aura également à payer 45 mille euros à la FIFA pour ne pas comparaitre devant le conseil de discipline.



Rappelons que le club sudiste a également à payer 100 mille dollars au Real Banjul pour les transferts de Raymon Mendi et Mostapha Kobadji et 250 mille dollars à Enyimba pour celui de Kingsley Sokari.







Tweet Ajouter un Commentaire