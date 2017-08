Yémen : Des migrants jetés par-dessus bord par des passeurs AFP - Drame de l'immigration au large du Yémen. Au moins 5 migrants africains sont morts et 50 autres sont portés disparus après avoir été jetés à la mer jeudi par des passeurs. Au total, 180 personnes en provenance de Somalie et d'Éthiopie ont été jetées par-dessus bord, a assuré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Toujours selon l'OIM, c'est le second drame du genre en moins de 24 heures. - Drame de l'immigration au large du Yémen. Au moins 5 migrants africains sont morts et 50 autres sont portés disparus après avoir été jetés à la mer jeudi par des passeurs. Au total, 180 personnes en provenance de Somalie et d'Éthiopie ont été jetées par-dessus bord, a assuré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Toujours selon l'OIM, c'est le second drame du genre en moins de 24 heures.

Mercredi, 120 migrants en provenance de la même région avaient été jetés à la mer délibérément à l'approche de la côte de la province de Chabwa (sud du Yémen), a rappelé l'OIM, en estimant à environ 50 le nombre de victimes, dont 29 ont été découvertes dans des tombes creusées à la hâte sur la plage. L'organisation a dit travailler étroitement avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour donner une sépulture aux morts et soigner les survivants. Les migrants en provenance de la corne de l'Afrique continuent d'affluer au Yémen, qui est pourtant un pays pauvre déchiré par la guerre, avec l'espoir d'atteindre les pays du Golfe plus riches, selon l'OIM.