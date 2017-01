Visé par une enquête judiciaire, Fillon dénonce la misogynie du Canard enchaîné Reuters - Le camp de François Fillon a lancé la riposte jeudi, au lendemain des révélations sur les emplois de son épouse et de l'ouverture d'une enquête qui sont selon ses proches autant de signes d'une "manœuvre politique" à l'approche de la présidentielle.



Sur le front judiciaire, d'abord : l'avocat du candidat de la droite va livrer de premiers éléments à la justice dès ce jeudi après-midi afin de prouver que Penelope Fillon a bien travaillé au service de son époux, selon le sénateur Bruno Retailleau, fidèle de l'ex-Premier ministre.



Toujours selon lui, l'avocat devait prendre contact dans la matinée avec le Parquet national financier, qui a ouvert le dossier Fillon après la parution d'un article du Canard enchaîné faisant état de possibles emplois fictifs d'attachée parlementaire et de collaboratrice au sein d'une revue.



Sur le front médiatique, ensuite: François Fillon sera l'invité du journal de 20-Heures de TF1 ce jeudi soir. Les membres de son équipe se sont pour leur part succédé ce jeudi matin sur les antennes pour s'étonner de voir cette affaire surgir dans la campagne à moins de 100 jours du premier tour.



"La justice (...) s'est saisie avec une rapidité époustouflante d'une affaire qui tombe à pic en pleine campagne présidentielle", a déclaré sur RTL Valérie Pécresse, qui a également parlé d'une "manœuvre politique".



"Personne n'est dupe. On sait bien qui a intérêt à ce que ces faits soient révélés", a ajouté la présidente du conseil régional d'Île-de-France, sans autre précision sur la nature de ses soupçons.



"Créer ces polémiques à 90 jours de l'élection, c'est juste essayer de voler les Français du choix qui va être le leur", a renchéri sur LCI Thierry Solère, porte-parole de François Fillon.



Cette affaire tombe d'autant plus mal pour François Fillon que celui-ci a fait campagne ces derniers mois en peaufinant son image de droiture et de probité, par opposition à celle de Nicolas Sarkozy, son adversaire de la primaire de novembre.



Bruno Retailleau, coordinateur de la campagne, voit dans cette affaire la main d'"officines", qui auraient transmis des informations au Canard enchaîné.



"Avoir un certain nombre de fiches de paie etc., ça relève évidemment d'officines qui sont très, très informées, qui sont actives et qui ont un certain nombre d'accès à des informations encore une fois particulières", a estimé le sénateur sur Europe 1, là encore sans en dire plus.



Selon lui, Penelope Fillon jouait un rôle de conseillère et de "petite main" auprès de son mari.

François Fillon avait réagi dès mercredi en déplorant la "misogynie" de l'hebdomadaire satirique puis, une fois l'enquête ouverte, en dénonçant une "campagne de calomnie" et des "accusations dénuées de tout fondement".



Dans un communiqué, le vainqueur de la primaire de la droite avait également parlé d'une "décision particulièrement rapide" à propos de la procédure lancée par le Parquet national financier.



Selon le Canard enchaîné, Penelope Fillon, qui a toujours revendiqué distance et discrétion dans la carrière politique de son mari, a été rémunérée huit ans comme attachée parlementaire par François Fillon puis son suppléant à l'Assemblée nationale, et pendant vingt mois par La Revue des deux mondes.



L'hebdomadaire satirique, paru mercredi, dit n'avoir guère trouvé trace de ses activités qui lui auraient rapporté plus de 500.000 euros bruts.



L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).



