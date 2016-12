Une musulmane en passe d’être nommée Premier ministre en Roumanie Reuters - Le président du Parti social-démocrate (PSD) roumain, vainqueur des élections législatives du 11 décembre, a annoncé mercredi avoir proposé au poste de Premier ministre une ancienne ministre du Développement, Sevil Shhaideh, 52 ans.



Membre de la petite minorité musulmane vivant en Roumanie, Shhaideh est une proche de Liviu Dragnea, l'influent patron du PSD, dont les ambitions politiques sont contrariées par une condamnation cette année pour abus de pouvoir lors d'un référendum visant à destituer l'ancien président Traian Basescu en 2012.



La candidature de Sevil Shhaideh doit maintenant être approuvée par le président Klaus Iohannis, qui s'oppose à une accession de Dragnea à la tête du gouvernement, et ensuite faire l'objet d'un vote de confiance du Parlement.



Avec son allié l'Alliance des libéraux et des démocrates (Alde), le PSD a la majorité dans les deux chambres du Parlement.



Les sociaux-démocrates avaient annoncé dans un premier temps qu'ils ne participeraient pas au processus de consultations que doit engager mercredi pour deux jours le président roumain Klaus Iohannis.



"J'ai trouvé une solution qui, j'espère, sera acceptée de sorte qu'un gouvernement sera en place rapidement et que nous ayons un projet de budget approuvé pour le 15 janvier", a déclaré à la presse Liviu Dragnea, le président du PSD.



Ce dernier a clairement fait comprendre qu'il entendait être le détenteur du pouvoir derrière le futur gouvernement.



"Si elle est nommée, elle sera Premier ministre, mais la responsabilité politique me revient en tout", a-t-il ajouté, saluant la capacité de travail de sa protégée ainsi que sa connaissance de la fonction publique et des relations avec l'Union européenne.



Dragnea était témoin au mariage de Shhaideh en 2011 avec un ancien expert d'origine syrienne du ministère de l'Agriculture.



"Dragnea a nommé une personne loyale dont les faiblesses sont le manque de notoriété et d'autorité au sein du PSD. Ce sera un gouvernement contrôlé par Dragnea", prédit Sergiu Miscoiu, professeur de sciences politiques à l'Université Babes-Bolyai de Cluj.



Le nom du Premier ministre devrait être annoncé vendredi. Si Sevil Shhaideh était nommée, ce serait la première fois qu'une femme est à la tête du gouvernement en Roumanie.



Tweet Ajouter un Commentaire