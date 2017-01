Trump prend ses fonctions avec un mot d’ordre "America First" Reuters - Donald Trump a pris vendredi ses fonctions de président des Etats-Unis, succédant à Barack Obama, et a promis à un pays profondément divisé par son élection de mettre en oeuvre son mot d'ordre : "America First".



Après avoir prêté serment, l'ex-homme d'affaires a pris sa femme Melania et les membres de sa famille dans ses bras, puis s'est tourné vers la foule rassemblée devant le Capitole pour prononcer son discours d'investiture.



"Ce moment est à vous. Il vous appartient", a-t-il déclaré, s'adressant aux classes moyennes qui ont assuré sa victoire inattendue du 8 novembre.



"Nous allons vous rendre les pouvoirs de Washington", a-t-il poursuivi. "A partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision va diriger notre pays. A partir de ce jour, ce sera uniquement l'Amérique d'abord (....) L'heure de l'action a sonné."



Le 45e président de l'Union a ensuite promis pêle-mêle de mettre fin à la criminalité et à la "triste réduction" des effectifs militaires, de protéger ses concitoyens face aux pays qui prennent leurs emplois et de relancer la construction, d'unir le monde contre l'extrémisme islamiste et de lutter contre l'immigration clandestine.



Sa politique, a-t-il insisté suivra deux règles simples : "achetez américain et embauchez des Américains".



Tweet Ajouter un Commentaire