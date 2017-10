Syrie : Raqqa libéré à 85%, les djihadistes étrangers empêchés de quitter la ville AFP- AFP- La bataille de Raqqa semble sur le point d’aboutir. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), les quelque 200 combattants syriens du groupe Etat islamique (EI) qui se trouvaient encore à Raqqa sont sortis de la ville. Un responsable local de la province a confirmé que des djihadistes syriens s'étaient « rendus » aux Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance kurdo-arabe qui combat depuis des mois l'EI dans la ville syrienne.



La coalition internationale de lutte contre l’EI a confirmé qu’une centaine de djihadistes, cernés dans le fief du califat autoproclamé depuis ces dernières 24 heures, avaient été extraits de la ville. Selon l’OSDH, les combattants du groupe terroriste auraient été transportés hors de la ville en bus, après un accord conclu entre Daech, la coalition internationale pilotée par les Américains et les FDS. Mais des affrontements continuent. « Nous nous attendons à des combats difficiles dans les jours à venir, et c’est pourquoi nous ne fixerons pas une date à laquelle penser que Daech pourra être vaincu », a affirmé à l’agence Reuters Nouri Mahmoud, porte-parole des milices kurdes. Selon lui, vendredi, la ville de Raqqa – à distinguer de la province du même nom - était libérée à 85% du joug islamiste, après six jours d’une violente offensive entamée le 8 octobre, considérée comme l’assaut final.

