Rohani à Trump : L’accord sur le nucléaire est "gagnant-gagnant" Reuters - L'accord conclu entre l'Iran et les grandes puissances sur le programme nucléaire de la République islamique est un accord "gagnant-gagnant", a déclaré mardi le président iranien, Hassan Rohani.



Cette position contraste avec les propos du président américain, Donald Trump, qui juge qu'il s'agit d'un mauvais texte.



"Le nouveau président américain lit le texte de l'accord nucléaire mais il refuse de l'accepter. Il dit qu'il s'agit du plus mauvais accord de l'Histoire", a déclaré Hassan Rohani dans un discours télévisé.



"C'est un accord 'gagnant-gagnant'. Tout le monde y gagne (...). Les négociations nucléaires pourraient servir d'exemple à d'autres discussions destinées à apporter la stabilité et la sécurité dans la région", a-t-il ajouté.



Interrogé sur la chaîne Fox News ce week-end, Donald Trump avait estimé que l'Iran nourrissait un "mépris total" à l'égard des Etats-Unis, justifiant ainsi sa décision d'imposer de nouvelles sanctions à la République islamique après un tir de missile balistique auquel elle a procédé.





