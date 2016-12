L’Italie confirme l’élimination d’Anis Amri à Milan AFP - L'auteur présumé de l'attaque au camion-bélier de Berlin, Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, a été abattu vendredi lors d'un contrôle de police dans la nuit à Milan, a confirmé le ministre de l'Intérieur italien Marco Minniti. Il serait arrivé depuis la France.



Selon plusieurs médias, rapportant des informations policières, Anis Amri a été arrêté à bord d'une voiture vers 04h00 du matin lors d'un contrôle de routine aux portes de la grande ville du nord de l'Italie. Il a sorti une arme et a été abattu par la police. Il serait arrivé à Milan via la France puis Turin.



Il était soupçonné d'être le tueur du camion-bélier qui a tué 12 personnes et blessé plusieurs dizaines d'autres lundi soir à Berlin. L'attentat avait été revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique (EI).



Anis Amri était arrivé en Europe en février 2011 en passant par l'Italie. Il a passé près de quatre ans dans une prison italienne, jusqu'en 2015, avant de se rendre en Allemagne. Les polices européennes avaient lancé une chasse à l'homme pour retrouver le Tunisien dont les empreintes digitales et une pièce d'identité avaient été retrouvées dans le camion.



Tweet Ajouter un Commentaire