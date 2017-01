L’Etat islamique revendique l’attentat d’Istanbul Reuters - L'Etat islamique revendique lundi dans un communiqué l'attentat qui a fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul lors du réveillon de la Saint-Sylvestre.



"Dans la continuité des saintes opérations menées par l'Etat islamique contre le protecteur de la Croix, la Turquie, un soldat héroïque du califat a frappé une des discothèques les plus connues où les chrétiens célèbrent leur fête apostate", lit-on dans le communiqué.



Quelque 600 personnes se trouvaient à l'intérieur du Reina pour fêter le nouvel an quand un homme armé, tuant un policier et un civil à l'entrée, s'est introduit à l'intérieur de l'établissement, dimanche vers 01h15.



