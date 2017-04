L’ambassadrice américaine à l’ONU assure que les frappes en Syrie étaient « justifiées » Agences- Agences- L’ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Nikki Haley, a maintenu la pression sur le régime syrien et son allié russe. « Les Etats-Unis ont pris une décision très mesurée la nuit dernière. Nous sommes prêts à en faire plus, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Il est temps pour toutes les nations civilisées de stopper les horreurs en Syrie et d’exiger une solution politique », a-t-elle lancé vendredi 7 avril, alors que le Conseil de sécurité de l’ONU se réunissait en urgence à la demande de la Russie et de la Bolivie.



Haley a insisté sur le fait que les frappes américaines ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi étaient « justifiées » par « les nombreuses violations des résolutions de l’ONU », sans offrir plus de détails sur la légalité d’une telle intervention. Comme le président Donald Trump, elle a semblé profondément marquée par les images du bombardement à l’arme chimique, imputé au régime syrien, de Khan Cheikhoun, « qui choquent la conscience de l’humanité ». Elle a assuré que « les Etats-Unis n’attendront plus qu’Assad utilise des armes chimiques sans conséquences, ces jours sont révolus ».



L’ambassadrice américaine a reçu le soutien de la majorité des diplomates occidentaux. Seul le Suédois Olof Skoog s’est interrogé sur la « compatibilité avec le droit international ». Légalement, toute intervention militaire dans un pays étranger sans consentement de celui-ci doit faire l’objet d’une résolution sous chapitre VII du Conseil de sécurité, ou invoquer la légitime défense prévue par l’article 51 de la Charte des Nations unies.

