La ville de Paris projette la fin des voitures à essence d’ici 2030 Reuters - La ville de Paris a annoncé jeudi son intention d‘interdire les voitures à essence dans les rues de la capitale à l‘horizon 2030. Paris accueillera les Jeux olympiques d’été 2024 et a déjà prévu la fin des véhicules diesels à cette date.



La capitale française, où a été signé l‘Accord global sur le climat en décembre 2015, précise que l‘objectif qu‘elle s‘est fixé s‘inscrit également dans le cadre du plan climat du gouvernement qui vise la fin des véhicules diesel et essence, gros émetteurs de gaz à effet de serre, d‘ici 2040.



“Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan climat (...), la Ville de Paris va donc inscrire un objectif de fin du diesel sur son territoire en 2024 et de l‘essence en 2030”, déclare l‘Hôtel de ville dans un communiqué.



Il ne s‘agit pas d‘une interdiction, précise la ville, mais d‘une “trajectoire qui semble à la fois crédible et soutenable”.



L‘adjoint aux Transports Europe Ecologie-Les Verts à la mairie de Paris, Christophe Najdovski, qui s‘exprimait sur franceinfo, a fait valoir les “progrès énormes” effectués dans le développement des véhicules électriques. “Il s‘agit en réalité de planifier la fin des véhicules thermiques et l‘utilisation de l’énergie fossile d‘ici 2030”, a-t-il déclaré.



“L‘idée, c‘est de planifier à long terme, avec une stratégie qui vise à réduire nos gaz à effet de serre”, a ajouté Christophe Najdovski. “Le transport est un des principaux secteurs émissifs de gaz à effet de serre et, dans le cadre du plan climat (de la Ville), nous avons donc planifié cette sortie des véhicules thermiques, donc des énergies fossiles, à l‘horizon 2030.”







Ajouter un Commentaire