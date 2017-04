La France et l’Allemagne optent pour ne flotte commune d’avions militaires Reuters - La France et l'Allemagne ont scellé lundi à Berlin l'accord portant sur la constitution d'une flotte commune d'avions de transport militaire tactique C130-J, dernière coopération en date entre les deux pays qui ont multiplié les rapprochements en matière de défense depuis trois ans.



A l'horizon 2021, une unité binationale d'avions de transport militaire sera installée sur la base aérienne d'Evreux (Eure) avec l'idée, centrale, de rendre les appareils opérationnels pour les deux forces armées.



L'unité sera composée de 200 hommes et aura au minimum à sa disposition quatre C130-J par pays - la France en a commandé quatre à l'américain Lockheed et l'Allemagne chercherait à en acquérir entre quatre et six, notamment en raison des difficultés que rencontre le programme A400M d'Airbus.



"C'est une sacrée avancée, on va avoir des flottes identiques, des missions et des formations communes", s'est félicité le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian après la signature de l'accord.



"Cela témoigne de la confiance qui caractérise les relations franco-allemandes", a renchéri à ses côtés son homologue Ursula von der Leyen, qui a souhaité que le tandem continue à l'avenir d'"être un moteur pour l'Europe" à un mois de l'arrivée d'une nouvelle équipe à l'Elysée.



"Il est rassurant de savoir que nos deux pays sont côte à côte lorsqu'il s'agit aujourd'hui de montrer la valeur que nous accordons réellement à l'Europe", a-t-elle souligné, en remettant à Jean-Yves Le Drian la remise de la croix de l'ordre du mérite.



Dans l'entourage du ministre français, on précise que l'objectif de l'accord est de "permettre une intégration d'avions allemands dans une unité française avec des capacités communes afin de nous porter assistance en cas de crise et de surcroît de produire des effets de synergie".



Depuis le choc du Brexit, l'élection de Donald Trump et la multiplication des attentats sur le sol européen, Paris et Berlin sont à la manoeuvre pour tenter de donner corps à l'Europe de la Défense, devenue un véritable serpent de mer faute de volonté politique suffisante.



Les deux pays, tous deux membres de l'Otan, ont signé ces dernières années une série de contrats et scellé des accords de coopération, visant notamment à réduire leur dépendance aux Etats-Unis et à l'Alliance atlantique dans un contexte de regain de tensions aux portes de l'Union européenne.



"Depuis 2013, les projets de coopération entre les deux pays ont marché à une vitesse incroyable, spectaculaire", souligne-t-on dans l'entourage de Jean-Yves Le Drian.



Tournant la page de plusieurs décennies passées en retrait des opérations militaires, Berlin a été l'un des premiers pays européens à répondre à l'appel lancé par les autorités françaises au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.



Paris avait demandé aux Vingt-Huit, au nom de l'article 42.7 du traité de l'UE, la mise en commun des capacités pour les opérations menées contre l'Etat islamique et un assistance aux autres missions menées en Centrafrique et au Mali.



Berlin a répondu présent sur ce dernier volet en renforçant début mars sa présence au Mali, où la France est intervenue en 2013 pour contenir une avancée djihadiste et conserve un millier d'hommes, avec l’arrivée de huit hélicoptères et de plusieurs centaines de militaires.



"Les Allemands ont fait évoluer leur propre concept", souligne-t-on à Paris où on ne cache pas qu'au-delà des liens historiques, la France a également un gros intérêt "à développer ce dialogue" à l'heure où Berlin s'est fixé comme objectif de faire passer son budget défense à 2% du PIB en 2024 contre 1,2% actuellement.



Ajouter un Commentaire