Istanbul : L’auteur de l’attentat qui a fait 39 morts toujours en fuite Reuters & AFP - L'assaillant qui a ouvert le feu dans une boîte de nuit d'Istanbul, y faisant au moins 39 morts et 69 blessés au cours de la nuit du Nouvel an, n'a toujours pas été retrouvé, a annoncé dimanche matin le ministre turc de l'Intérieur.



"Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le terroriste", a dit Suleyman Soylu à la presse. "La police a lancé des opérations. Nous espérons que l'assaillant sera rapidement capturé."



Seuls 21 corps ont été identifiés jusqu'à présent, a-t-il dit.



A ce stade, une quinzaine d'étrangers sont au nombre des tués dans la boîte de nuit "Reina", qui se trouve dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la plus grande ville de Turquie, a continué Suleyman Soylu.



Les autorités turques estiment que l'homme qui a tué 39 personnes dans une boîte de nuit d'Istanbul la nuit du Nouvel An est lié au groupe Etat islamique (EI) et qu'il pourrait être d'Asie centrale, selon le quotidien Hürriyet.



Sans citer de source, le journal affirme que l'assaillant -qui est toujours en fuite- est soupçonné de liens avec l'EI et qu'il pourrait être kirghize ou ouzbek.



Les enquêteurs estiment possible qu'il soit lié à la cellule qui a commis le triple attentat-suicide de l'aéroport d'Istanbul qui a fait 47 morts en juin, imputé à l'EI, poursuit Hürriyet.



La quotidien ajoute que les services de police et de renseignement ont reçu des informations concernant le risque d'une attaque de l'EI le soir du Nouvel An dans plusieurs villes de Turquie. De nombreuses arrestations et perquisitions ont ainsi eu lieu tout au long du mois de décembre pour tenter de prévenir un tel attentat.



Dans un autre article du journal, le chroniqueur Abdulkadir Selvi écrit que la Turquie a reçu une mise en garde des services de renseignement américains le 30 décembre à propos d'une attaque terroriste à Istanbul ou Ankara la nuit de la Saint-Sylvestre.



Cependant, le lieu de l'attaque n'était pas spécifié dans cette mise en garde, précise l'article.

Pour l'instant, les autorités n'ont pas révélé qui est derrière l'attaque perpétrée contre le Reina à peine plus d'une heure après le début de la nouvelle année.



Une grande chasse à l'homme a été lancée dans le pays pour rattraper l'assaillant qui aurait fuit en changeant de vêtements après son attaque.



Cet attentat survient alors que l'armée turque poursuit depuis quatre mois une incursion dans le nord de la Turquie dont elle tente de déloger l'EI et des milices kurdes. Des pertes de plus en plus nombreuses sont à déplorer sur ce front.



Istanbul, Ankara et d'autres grandes villes turques ont été frappées par une série d'attaques en 2016 imputées aux groupes armés kurdes et à l'EI et qui ont fait des centaines de morts.



Tweet Ajouter un Commentaire