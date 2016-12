Disparition de l’ambassadeur grec au Brésil : Un corps retrouvé AFP - L'ambassadeur de Grèce au Brésil est porté disparu depuis lundi. Un corps carbonisé a été découvert dans la voiture qu'il louait à Rio de Janeiro. Des tests ADN sont en cours pour identifier le corps.



La police brésilienne a découvert un corps carbonisé dans la voiture brûlée de l'ambassadeur de Grèce à Rio de Janeiro, porté disparu depuis deux jours, a indiqué ce vendredi une source au ministère grec des Affaires étrangères.



"Les autorités brésiliennes sont en train d'effectuer des tests ADN pour identifier le corps", a indiqué à l'AFP cette source ayant requis l'anonymat. La voiture découverte était celle que l'ambassadeur avait louée à Rio, selon cette source, qui n'a pas donné plus d'informations sur cette affaire.



La police brésilienne avait lancé jeudi un avis de recherche pour localiser l'ambassadeur de Grèce, Kyriakos Amiridis, vu pour la dernière fois lundi près de Rio de Janeiro, où il passait des vacances avec sa famille.



"Une procédure a été ouverte pour enquêter sur la disparition de l'ambassadeur", a annoncé la police civile de l'Etat de Rio, dans un communiqué, citant des informations de la section de recherche du Commissariat spécialisé en homicides de la baie de Fluminense (ouest de Rio).

Selon ces "informations préliminaires", M. Amiridis aurait été vu pour la dernière fois lundi soir, précise la police, qui a donné deux numéros de téléphone afin de lui transmettre "toute information aidant à localiser" le diplomate.



L'ambassadeur grec, âgé de 59 ans, se trouvait en vacances à Rio de Janeiro depuis le 21 décembre et devait rentrer à Brasilia le 9 janvier, a indiqué à l'AFP une fonctionnaire de l'ambassade, qui n'a pas confirmé officiellement la disparition et "attend des informations".



Selon les médias brésiliens, c'est la femme de l'ambassadeur qui a signalé sa disparition lundi, n'ayant pu entrer en contact avec lui alors qu'il était sorti seul du logement familial, dans la ville de Nova Iguaçu.



Kyriakos Amiridis, marié et père d'une fille, est ambassadeur de Grèce au Brésil depuis cette année. Il avait déjà été en poste au Brésil entre 2001 et 2004, comme consul général à Rio de Janeiro. Entre-temps, il avait notamment été ambassadeur de Grèce en Libye, de 2012 à 2016.



