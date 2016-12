Ayrault prévoit l’exécution du contrat de livraison d'armes au Liban Reuters - La formation d'un gouvernement au Liban constitue une étape favorable dans la réalisation du contrat Donas de livraison d'armes françaises au Liban, suspendu en février sur fond de tensions entre Ryad et Beyrouth sur le Hezbollah, a estimé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault.



"Le climat est favorable. Le soleil se lève sur Le Liban", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, à Beyrouth à l'issue d'un entretien avec le président libanais Michel Aoun et le chef du gouvernement Saad Hariri.



Ce dernier, nommé début novembre, a annoncé dimanche la composition de son nouveau gouvernement.



L'exécution de ce contrat de trois milliards de dollars, signé en novembre 2014 et financé par Ryad, a été suspendue en février dernier par l'Arabie saoudite.



Ryad dénonçait notamment les "prises de positions hostiles de l'Etat libanais résultant de la mainmise du Hezbollah (soutenu par l'Iran et allié du régime syrien-NDLR) sur ce pays".



Les armes fournies par la France dans le cadre du contrat Donas doivent permettre de renforcer et de moderniser l'armée libanaise face aux répercussions du conflit syrien sur son territoire et face à la menace de l'Etat islamique (EI).



Jean-Marc Ayrault, qui a précisé qu'il se rendrait prochainement en Arabie saoudite, a également insisté sur la nécessité pour Beyrouth de maintenir le dialogue avec l'Arabie saoudite et l'Iran afin de ne pas être entraîné dans le conflit syrien.



"Il faut tout faire pour que Le Liban reste en dehors du conflit syrien", a-t-il dit. "Nous souhaitons que le Liban poursuive le dialogue avec ses voisins (y compris) l'Arabie saoudite et l'Iran."



Tweet Ajouter un Commentaire