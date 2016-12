Attentat de Berlin : Trump dénonce "une menace purement religieuse" AFP - Le président élu américain Donald Trump a estimé vendredi que l'attentat au camion-bélier à Berlin, qui a fait douze morts lundi et dont l'auteur a été tué en Italie dans la nuit de jeudi à vendredi, reflétait une "menace purement religieuse". "Le terroriste qui a tué tellement de personnes en Allemagne a dit juste avant le crime 'Par la volonté de Dieu, nous allons tous vous tuer, porcs'", a tweeté M. Trump dans un premier message, après la diffusion vendredi d'une vidéo où l'auteur de l'attentat fait allégeance au chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi.



Puis, dans un second tweet, Donald Trump a estimé qu'il s'agissait "d'une menace purement religieuse, qui est devenue réalité. Tant de haine. Quand les Etats-Unis, et tous les autres pays, vont-ils répliquer ?".



Quelques heures seulement après l'attentat survenu lundi sur un marché de Noël de la capitale allemande, alors que les autorités locales cherchaient encore à savoir qui en était l'auteur et avant toute revendication par le groupe Etat islamique, il avait affirmé que ces événements étaient avant tout un attentat contre les chrétiens.



"Des civils innocents ont été tués dans les rues alors qu'ils se préparaient à fêter Noël", avait-il ainsi indiqué dans un communiqué le lundi soir.



Le groupe "Etat islamique et d'autres terroristes islamistes attaquent continuellement les chrétiens au sein de leurs communautés et lieux de culte dans le cadre de leur jihad mondial", avait-il poursuivi. Deux jours plus tard, il a considéré qu'il s'agissait d'un "attentat contre l'humanité. Voilà ce dont il s'agit. Un attentat contre l'humanité et cela doit cesser", dans de très brefs commentaires à des journalistes devant le club de luxe de Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride, où il passe la fin de l'année.



