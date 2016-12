Allemagne : Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat arrêtés Reuters - Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat dans l'ouest de l'Allemagne ont été arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi par la police allemande.



Les deux suspects, deux frères originaires du Kosovo âgés de 28 et 31 ans, ont été appréhendés par les forces spéciales à Duisbourg, en Rhénanie du Nord-Westphalie, précise la police.



La police les soupçonne d'avoir projeté une attaque contre un centre commercial de la ville d'Oberhausen, située dans le même Land. On ignore à quel stade en était leur projet et si d'autres personnes étaient impliquées.



Les forces de sécurité allemandes sont en alerte depuis l'attentat au camion contre un marché de Noël qui a fait douze morts et 48 blessés lundi soir à Berlin.



