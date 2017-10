Accord nucléaire : Téhéran dénonce la volte-face des Etats-Unis Agences- Agences- L’Iran n’a pas eu d’autre choix que de réaffirmer son strict respect de l’accord international sur son programme nucléaire. En réponse au discours d’une rare agressivité de Donald Trump. Le président iranien, Hassan Rohani, a dénoncé en direct à la télévision d’Etat « un tissu d’insultes et d’accusations sans fondements ». Il a rappelé que l’accord nucléaire, signé avec les cinq membres du Conseil de sécurité des Nations unies et l’Allemagne, « n’[était] pas un accord bilatéral entre l’Iran et les Etats-Unis », que Washington pourrait modifier à sa guise. Le président iranien a réaffirmé que l’accord n’était « pas modifiable, on ne peut y ajouter ni un article ni une note », et que son pays l’appliquerait « tant que [ses] intérêts l’exigent ».



Rohani devait exprimer l’indignation de l’Iran face à de nouvelles sanctions contre les Gardiens, annoncées vendredi par le Trésor américain. Donald Trump s’était cependant abstenu d’adopter une mesure plus radicale, après avoir envisagé d’inscrire ces forces sur la liste des organisations terroristes du département d’Etat. Téhéran en avait fait une « ligne rouge ».



Un consensus existe à Téhéran pour laisser le temps au Congrès américain de prendre sa décision sur l’application de l’accord et pour évaluer la réaction des autres pays signataires. « Pour l’heure, Washington fait de la rhétorique : il n’y a rien de neuf. Nous saurons dans quelques mois si les Européens peuvent résister à la pression américaine », note l’analyste conservateur Foad Izadi.



Cependant, cette unité de façade masque de profondes divisions. Les plus « durs » parmi les conservateurs voient dans les menaces américaines l’occasion d’enterrer la politique de rapprochement avec l’Occident engagée par M. Rohani. « Il serait souhaitable que Washington impose de nouvelles sanctions, souligne Hossein Shariatmadari, directeur du quotidien ultraconservateur Kayhan et représentant du Guide suprême, Ali Khamenei. Notre problème, c’est l’espoir qui subsiste en Iran vis-à-vis des Etats-Unis. Si cet espoir disparaissait, nous pourrions de nouveau nous reposer sur nos propres forces. »







