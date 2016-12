Youssef Chahed plaide pour une loi criminalisant le racisme en Tunisie Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a plaidé ce lundi 26 décembre pour une loi criminalisant le racisme, et permettant de lutter contre les violations qui lui sont liées, considérant l’initiative législative élaborée par la société civile depuis deux années et adoptée par nombre de députés, comme un pas vers la criminalisation de toutes les formes de discrimination raciale et appelant l’ARP à en accélérer l’examen.



Intervenant en marge de la journée nationale de lutte contre le racisme, chahed a réclamé un durcissement des sanctions prévues dans cette initiative, et à la revoir de manière à considérer le racisme comme une circonstance aggravante de tous les crimes dont le mobile est racial.



Chahed a rappelé, dans son allocution, que la constitution de janvier 2014 garantit les droits de l’homme et les libertés et est fondée sur la citoyenneté et l’égalité entre les citoyens en droits et en devoirs sans discrimination. Ces principes constitutionnels interdisent toutes les formes de discrimination fondée sur la couleur, la race, la région, le sexe ou la religion, a-t-il dit, appelant à ouvrir le débat sur ces sujets, qui représentent une violation des droits de l’homme et une injustice pour certains citoyens tunisiens, qui souffrent en silence du fait de la différence de leur couleur de peau.



La Tunisie est parmi les premiers pays ayant aboli l’esclavage et est parmi les premiers pays ayant signé la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis 1967, a rappelé le locataire de la Kasbah, considérant néanmoins que notre pays est celui où les noirs souffrent dans la société. Il a appelé à poser ce problème suivant une approche politique, culturelle, sociale et psychologique, de défense des droits de l’homme et aussi de point de vue légal, signalant que parmi les objectifs du gouvernement d’union nationale est de traduire dans les faits les dispositions de la constitution.



Il a appelé a mettre en conformité les législations dans le domaine des droits de l’homme aux principes de la constitution et des traités internationaux, et à œuvrer à enraciner la culture des droits de l’homme afin qu’elle soit un dénominateur commun pour l’ensemble des Tunisiens non en tant que slogan, mais dans la pratique effective.



Chahed a prôné une stratégie nationale de lutte contre les discriminations, appelant à changer les mentalités en vue d’opérer un changement radical de la réalité tunisienne.



Il a appelé à mener des campagnes de sensibilisation pour proscrire le discours et les comportements raciaux dans les espaces public, médiatique, éducatif et professionnel, estimant que les causes du racisme résident en grande partie dans l’imaginaire collectif.

Gnet

