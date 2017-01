Youssef Chahed participe au forum de Davos les 17 et 18 janvier Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, participe les mardi et mercredi, 17 et 18 janvier aux travaux de la 47ème édition du forum économique mondial de Davos, en Suisse.



Chahed dirigera une délégation composée notamment de Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de Coopération internationale, et Hela Cheikhrouhou, ministre de l’Energie et des mines, annonce un communiqué de la présidence du gouvernement, paru ce mardi.



Le locataire de la Kasbah aura de nombreuses rencontres avec des personnalités internationales, dont des chefs d’Etat et de gouvernement, des chefs organismes financiers internationaux et de groupes économiques mondiaux.



Il présidera un colloque en marge du Forum sous l’intitulé "l’avenir des économies arabes".



Quelque 2500 participants de 90 pays, dont des dirigeants politiques et des acteurs économiques de premier plan, participent du 17 au 20 janvier 2017 au Forum économique mondial de Davos.

Gnet

