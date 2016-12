Youssef Chahed limoge le gouverneur et deux responsables sécuritaires de Sfax Le chef du gouvernement à limogé le gouverneur et deux responsables sécuritaires de Sfax.



Dans un communiqué paru ce jeudi 22 décembre sur sa page officielle, la présidence du gouvernement fait part de la décision de Youssef Chahed de démettre de leurs fonctions le gouverneur de Sfax, le chef du district de la sécurité nationale du gouvernorat, et le chef du district de la sécurité nationale à Sfax Sud.



Cette révocation intervient une semaine après l’assassinat du martyr Mohamed Zouari devant son domicile à Sfax.



Le gouvernement n’exclut pas l’implication de renseignements étrangers dans ce meurtre, et tous les indices concordent qu’il a été perpétré par le Mossad israélien.



Le défunt appartient au mouvement de résistance palestinienne Hamas, et a supervisé le projet de drones Ababil, utilisé par les brigades al-Qassam dans la guerre contre Gaza en 2014.

Gnet

