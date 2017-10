Youssef Chahed exclut toute hausse de la pression fiscale dans le PLF 2018 Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a exclu hier dans la soirée, jeudi 12 octobre, toute augmentation de la vignette ou du timbre de voyage dans le projet de loi de finances de 2018, adopté hier en conseil des ministres.



Dans une interview accordée à el-hiwar ettounsi, le locataire de la Kasbah a par ailleurs réfuté toute hausse de la pression fiscale qui reste dans une proportion de 22 %, à l’instar de l’année dernière.



Le projet de loi de finances repose, néanmoins, sur une réorientation de la fiscalité, en vue d’une justice sociale, a-t-il dit.



Il a ainsi explique que le PLF 2018 institue un titre 3 du budget, outre les titres 1 (budget de fonctionnement), et 2 (budget d’investissement), celui-ci sera doté de 5200 millions de dinars sur trois ans, pour la réalisation de projets notamment dans le cadre du partenariat public/privé.



Il prévoit par ailleurs une révision du régime forfaitaire, notamment pour établissements et les cafés implantés dans les quartiers huppés.



Le PLF institue une imposition, notamment, sur ceux qui exercent dans l’économie de rente, ainsi que sur le secteur financier, en vue de financer des mesures sociales.



Il a annoncé à cet effet que le texte prévoit un projet de logement pour les catégories à faible revenu, l’annulation des crédits pour les petits artisans afin de leur permettre de réintégrer le circuit économique, notamment avec la reprise du tourisme, la création d’un fonds des catastrophes naturelles pour les agriculteurs leur permettant de faire face aux catastrophes naturelles (grêle, inondations, etc.), ainsi qu’un programme de réhabilitation des écoles et hôpitaux en état de délabrement à travers la république.

Gnet



