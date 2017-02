Youssef Chahed donne le coup d’envoi du programme 1er logement Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a donné hier, jeudi 02 février, le coup d’envoi du programme du premier logement, après que les procédures y inhérents ont été achevées.



Chahed a souligné que ce programme était destiné aux familles aux revenus moyens, oscillant entre 4.5 et 10 fois le SMIG, signalant que l’Etat a alloué une enveloppe de 200 millions de dinars pour sa réalisation inscrite dans la loi de finances de l’année 2017, ce qui facilite l’autofinancement et par ricochet, l’accès à la propriété, indique un communiqué de la Kasbah.



L’autofinancement a été fixé à 40 mille dinars sous forme d’un prêt remboursable sur 7 ans, avec un taux d’intérêt de 2 % et une période de grâce de cinq ans.



Chahed a salué les banques tunisiennes pour avoir adhéré, en majorité, à ce programme, affirmant que le citoyen tunisien peut se diriger vers les banques concernées, et bénéficier du programme, conformément aux conditions prévues dans le décret y afférent.



Un décret gouvernemental n’o 160 de l’année 2017, datant du 31 janvier 2017 et portant sur les conditions de bénéfice du 1er logement et d’accès aux crédits selon des conditions préférentielles, a été publié au JORT.



De nombreux Tunisiens qui vivent en location, vont pouvoir faire acquisition de leur logement, a indiqué Chahed, soulignant le souci de l’Etat de permettre à l’ensemble des Tunisiens de devenir propriétaires, dans le cadre de sa politique sociale.



Le chef du gouvernement a dit sa détermination de faire réussir ce programme, pour ses nombreux avantages, en prime la relance de la machine économique, la redynamisation du secteur immobilier, la création d’une dynamique économique et sociale et l’ouverture des perspectives devant les ingénieurs et les promoteurs immobiliers pour le travail et l’investissement.



Quinze (15) conventions portant sur la gestion du compte consacré au financement du 1er logement, ont été signées par les ministres de l’Equipement et des Finances, le gouverneur de la banque centrale et les banques concernées.



Ce faisant, le chef du gouvernement s’est engagé à éradiquer les logements rudimentaires avant la fin de 2019, annonçant un programme de logement pour les familles démunies dont le revenu est inférieur à 4.5 fois le SMIG.

Gnet

