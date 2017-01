Vote des sécuritaires et militaires : Al-Choura prône la poursuite des concertations Le conseil consultatif d’Ennahdha a délégué au bureau exécutif et au bloc parlementaire du mouvement la poursuite du dialogue et de la concertation avec le reste des blocs de l’ARP sur la participation des sécuritaires et militaires aux élections municipales, en vue de parvenir au consensus sur les meilleures options garantissant la consécration du processus démocratique dans notre pays, et préservant l’unité nationale, loin de l’instrumentalisation politique. Le but étant d’accélérer l’adoption de la loi organique portant sur les élections locales et référendums, vu son importance en matière de consécration de l’expérience démocratique locale et de promotion de la réalité sociale et du développement.



A l’issue de la tenue de sa 8ème session, les vendredi, samedi et dimanche 27/28 et 29 janvier, l’instance suprême d’Ennahdha s’est dit préoccupé, dans un communiqué , des mouvements sociaux survenus dans certaines régions du pays, vu le retard pris par les actions de développement, la faiblesse du taux d’emploi, ce qui requiert du gouvernement et des parties prenantes de comprendre les mobiles des contestations, d’élargir le cercle du dialogue avec les personnes concernées, et de redoubler d’efforts en vue de parvenir aux solutions idoines et agissantes.



Félicitant l’UGTT pour la tenue de son 23ème congrès, et souhaitant réussite à sa nouvelle direction, le conseil affirme que le pays a plus que jamais besoin aujourd’hui de consacrer la voie du dialogue entre partenaires sociaux et gouvernement pour réaliser un développement équitable valorisant l’initiative économique, protégeant le pouvoir d’achat du citoyen et préservant la stabilité.



Majless al-Choura appelle à réactiver les résultats de la conférence internationale sur l’investissement, à bien se préparer à la prochaine saison touristique, à débloquer les projets en rade, à lutter contre la corruption à tous les niveaux, et à consolider la capacité compétitive de nos entreprises économiques.



Le conseil consultatif dit son soutien à la position du gouvernement au sujet des revenants des zones de tensions, réitère son appel à un règlement global de cette question à dimension locale et internationale, conformément à ce que prévoit la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme.



Al-Choura appelle à appuyer les efforts de nos instituions sécuritaire et militaire, en matière de lutte contre ce danger menaçant la sécurité et la stabilité du pays, et renouvelle son appel à la tenue de la conférence nationale sur le terrorisme qui est de nature à renforcer l’inviolabilité du pays.



Le conseil a salué les initiatives nationales et régionales visant à parvenir à une solution politique pacifique en Libye, ce qui est de nature à accélérer la réconciliation, à préserver la sécurité du peuple libyen, son unité territoriale et sa stabilité.

