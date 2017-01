Voisinage libyen : Jhinaoui à la réunion du Caire pour une sortie de crise Le ministre des Affaires étrangères, khemaïs Jhinaoui, conduit la délégation tunisienne à la dixième réunion ministérielle des pays voisins de la Libye qui se tient ce samedi 21 janvier au Caire.



Les principales évolutions sur la scène libyenne, et la coordination entre les initiatives posées par les pays voisins pour mettre un terme à la crise libyenne seront au centre de cette réunion à laquelle seront présents l’émissaire onusien en Libye, Martin Kobler, le SG de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit, et l’émissaire de la LA en Libye, Slaheddine Jammali.



La réunion évoquera les efforts déployés sur le double-plan régional et international pour fournir le soutien au peuple libyen, et les initiatives visant à rassembler les différentes parties libyennes, et à les inciter à adhérer au dialogue inter-libyen en vue de parvenir au consensus requis et de surmonter les difficultés auxquelles se heurte l’accord de Skhirat signé en décembre 2015, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères paru hier soir.



La réunion s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pays voisins en vue de parvenir à un règlement politique global préservant l’unité de la Libye, protégeant ses institutions et répondant aux aspirations du peuple libyen en matière de sécurité et de stabilité.



Jhinaoui aura des entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays limitrophes de la Libye consacrées à la concertation sur les actions à même de traduire dans les faits l’initiative tunisienne à travers une réconciliation globale et une vision consensuelle commune sur le processus de règlement de la crise.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire