Une rencontre d’affaires les 17 et 18 octobre sur les projets structurants de la STEG Business France organise les 17 et 18 octobre, à l’hôtel «Regency Gammarth», une rencontre d’affaires, en partenariat avec la STEG. Cette manifestation a pour objet de présenter à une délégation de 23 entreprises françaises les grands projets structurants de la Tunisie en matière de production d’électricité, notamment axée sur le renouvelable.



La matinée du 17 novembre sera consacrée à une conférence plénière inaugurée par l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor. Ce sera l’occasion d’échanges privilégiés pour les décideurs de la STEG, les chefs d’entreprises français et les responsables de quelques bailleurs de fonds internationaux, à l’instar de l’Agence Française de Développement (AFD), autour des grands projets énergétiques de la Tunisie et sous un angle technico-financier.



Il s’en suivra l’après-midi et le lendemain des rendez-vous BtoB qui permettront aux sociétés françaises de mieux comprendre les besoins de la STEG et de pouvoir ainsi répondre efficacement à ses appels d’offres.



Business France : Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France est riche de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays.

