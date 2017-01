Une lettre des Tunisiens de l’étranger à l’ambassadeur d’Allemagne à Paris Une délégation d'associations démocratiques des Tunisiens à l'étranger accompagnée de membres d'associations de Marocains et d'Algériens en France a été reçue Jeudi 5 janvier 2016 à l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne à Paris pour présenter ses condoléances aux familles des victimes suite au lâche attentat de Berlin du 19 décembre 2016.



La délégation a remis à Mr Pascal Hector, ministre plénipotentiaire et numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne à Paris, une lettre dont une copie est parvenue à Gnet :



Monsieur l'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne à Paris



Excellence,

Horrifiés par la sauvagerie de l'attentat qui a fait des dizaines de victimes innocentes, les Tunisien(ne)s en France et les associations démocratiques de l'immigration condamnent avec la plus grande vigueur l'attentat terroriste perpétré à Berlin.



Nos pensées vont en tout premier lieu aux familles et aux proches des victimes. Les Tunisien(ne)s et les associations de l'immigration tiennent à leur exprimer leurs plus sincères condoléances ainsi qu'aux habitants de Berlin et à l'ensemble du peuple allemand.



Les objectifs des terroristes sont clairs. En tout premier lieu, ils ont voulu porter atteinte à l'amitié entre les peuples allemand et tunisien. Ils cherchent évidemment dans le même temps à envenimer les relations entres les allemands et les migrants et les réfugiés. Ils ont ainsi voulu mettre à mal le vivre ensemble et tenté par tous les moyens à faire oublier la solidarité réelle exprimée par le peuple allemand lors de l'accueil des réfugiés en 2015.



Nous souhaitons réaffirmer, à travers vous, aux citoyens allemands notre détermination à poursuivre notre combat commun contre le fléau terroriste et les appeler à maintenir le même niveau de vigilance et de discernement pour éviter de tomber dans le piège grossier que les ennemis de la démocratie et de la fraternité entre les peuples veulent précipiter les citoyen(ne)s allemands comme les migrants et les réfugiés.



Nous sommes persuadés que la réponse la plus appropriée à cette dérive haineuse étrangère à notre culture et à notre histoire réside dans la promotion d'une solidarité accrue entre nos peuples.



Les citoyens allemands en en faisant la démonstration à l'égard des migrants et des réfugiés au cours des derniers mois, ont montré la voie à suivre aux européens et au monde entier.

Vive l'amitié entre les peuples allemand et tunisien.



Veuillez recevoir, Excellence, nos salutations distinguées.





Les associations démocratiques des tunisiens à l' Etranger :



- Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l' Homme en Tunisie – CRLDHT

- Fédération des Tunisiens Citoyens des Deux Rives – FTCR

- Association des Tunisiens en France - ATF

- Association Démocratique des Tunisiens en France – ADTF

- AIDDA

- Collectif 3C

- Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture – REMCC

- Collectif des Femmes Tunisiennes – CFT

- Association Tunisie Culture et Solidarité – ATCS

- Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens – UTIT

- Mouvement Citoyen des Tunisiens en France – MCTF

- Association Vérité et Justice pour Farhat Hached – AVJF

- Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – CVDT – Belgique



Avec le soutien de :



- Association des Travailleurs Maghrébins de France – ATMF

- Association des Marocains en France – AMF

- Collectif Algérien en France – ACDA



