Une information judiciaire contre 12 hauts fonctionnaires ouverte (Seliti) TAP - Le ministère public a ordonné, mardi, l’ouverture d’une information judiciaire contre 12 hauts fonctionnaires pour corruption administrative et financière, a affirmé le porte-parole du pôle judiciaire, économique et financier, Sofiène Selliti.



«Un ancien chef du contentieux de l’Etat et un huissier de justice soupçonnés de «détournement de fonds publics», sont également poursuivis dans le cadre de cette affaire, a-t-il encore souligné dans une déclaration à l’agence TAP.



Selon le porte-parole du pôle judicaire, il est difficile à l’heure actuelle d’estimer la somme d’argent détourné dans la mesure où il s’agit d’une forte somme.



Par ailleurs, Selliti a démenti l’émission de tout mandat de dépôt contre les suspects dès lors que les dossiers sont parvenus au pôle judicaire, économique et financier depuis peu de temps.

