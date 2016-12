Un Tunisien, contact d’Anis Amri arrêté en Allemagne AFP - La police allemande a arrêté un contact tunisien d'Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat au camion-bélier à Berlin dont le scénario de fuite s'est précisé mercredi, même si de nombreuses zones d'ombre demeurent.



Tué vendredi à Milan par des policiers italiens après trois jours de cavale, Anis Amri «avait sauvegardé dans son téléphone mobile» le numéro d'un compatriote de 40 ans, dont le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi l'interpellation.



«Les investigations laissent penser» que cet homme «pourrait être lié à l'attentat», indique dans un court communiqué le parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme, sans plus de précisions.



Restant prudent, le parquet souligne qu'«il reste à établir si ces soupçons (initiaux) sont confirmés par l'enquête», et se réserve dès lors les prochaines 24 heures avant de demander ou non le placement en détention provisoire du suspect.



Une perquisition a par ailleurs eu lieu au domicile du ressortissant tunisien et dans son commerce, alors que la police allemande concentre ses efforts sur la recherche d'éventuels complices d'Anis Amri.



Près de 10 jours après l'attentat revendiqué par l'organisation État islamique, les enquêteurs cherchent à comprendre comment l'assaillant présumé a pu fuir au nez et à la barbe de toutes les polices du pays et d'Europe.



Le scénario de ses trois jours de cavale s'est précisé mercredi : Le Tunisien de 24 ans a transité en car par les Pays-Bas avant de passer par la France pour arriver en Italie.



Le jeune homme «aurait voyagé dans la nuit du 21 au 22 décembre par car de la gare routière de Nimègue», une ville des Pays-Bas près de la frontière avec l'Allemagne, «jusqu'à la gare ferroviaire de Lyon-Part-Dieu», dans le sud-est de la France, a précisé à l'AFP une source française proche de l'enquête.



Anis Amri a ensuite été repéré par les caméras de vidéosurveillance le 22 décembre à Lyon-Part-Dieu. Puis, il a gagné par train Chambéry et enfin Milan, dans le nord de l'Italie, où il été tué dans la nuit du 22 au 23 décembre lors d'un contrôle policier de routine, après plus de trois jours de chasse à l'homme.



