Un nouveau jugement dans l’affaire de chèque sans provisions contre Slim Riahi Le tribunal de première instance de Tunis a émis ce lundi un jugement de l’extinction de l’action publique, pour motif de régularisation dans l’affaire où Slim Riahi a été condamné à cinq ans de prison par contumace, rapporte le site d’ Assabahnews .



Slim Riahi était présent à l’audience en état de liberté, et a reconnu avoir émis un chèque sans provision, objet de l’affaire. Il a ajouté ne pas avoir été présent à l’audience où le premier jugement a été prononcé, pour ne pas avoir été au courant de l’affaire.



Son avocat a fourni au tribunal les pièces selon lesquelles le chèque a été payé, ainsi que les frais d'huissier et de la banque, et a demandé l’annulation de l’action publique suite à la régularisation, une demande à laquelle le tribunal a accédé.



Le chèque en question est d’un montant de 25 mille dinars. Le tribunal examinera tout à l’heure d’autres affaires analogues contre le chef de l’UPL, ajoute la même source.

Gnet

