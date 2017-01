Un décès et plusieurs blessés dans le dérapage d’un bus scolaire à Mornag Une jeune fille a perdu la vie dans un accident survenu ce matin du lundi 30 janvier 2017 à 8 heures du matin, suite au dérapage d’un bus scolaire, reliant Merghna à Mornag (gouvernorat de Ben Arous), au niveau du croisement limitrophe à la cimenterie du Mont Ressas, indique la Transtu.



Une cinquantaine d’élèves qui étaient à bord du bus ont été transférés par les services de protection civile à l’hôpital, pour recevoir les secours nécessaires, ajoute la société des Transports de Tunis.



Le ministère de l’Intérieur indique, pour sa part, dans un communiqué que l’accident est survenu après qu’un bus transportant 45 élèves au collège de Mornag, a dérapé et a percuté la clôture d’une ferme dans la région du Mont Ressas, ce qui a provoqué le décès d’une jeune fille de 17 ans, au centre des grands brûlés de Ben Arous, et plusieurs blessés parmi les élèves à des degrés variables.



Les équipes de la Transtu se sont rendues sur les lieux pour enquêter et examiner les circonstances de cet accident, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire