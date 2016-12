Un centre de recyclage d'équipements ménagers ouvre ses portes à Borj Chakir Un projet tuniso-coréen, premier du genre en Afrique, qui consiste à démonter les produits en métal et les puces électroniques a été lancé à Borj Chakir, selon la directrice de la gestion des déchets des équipements électriques et électroniques, Amel Kinoubi Abbas.



Le centre a une capacité d’accueil de 24 mille tonnes, et peut être agrandi, a-t-elle dit, sur Shemsfm.



La Tunisie a reçu un don de 3.6 millions de dollars de l’Agence Coréenne de coopération internationale afin de réaliser le projet, tandis que l’Etat tunisien y a participé à hauteur de 2 millions de dinars. « Ce centre consiste à recycler les équipements des particuliers, qui sont notamment les gazinières et les réfrigérateurs, et qui ne sont pas recyclés par le secteur privé », a précisé Amel Kinoubi.



Les équipements visés contiennent des métaux lourds, des produits chimiques toxiques et d'autres composants cancérigènes.