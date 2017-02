Tunisie/ MCC : Un accord de partenariat pour la promotion de l'intégration économique Une délégation de la Millennium Challenge Corporation (MCC) du gouvernement américain, présidée par la Vice-présidente par intérim chargée du suivi des programmes, Kyeh Kim, s'est rendue cette semaine à Tunis pour discuter du développement de l’accord de partenariat de la MCC et qui a pour objectif la réduction de la pauvreté et la promotion de l'intégration économique, en collaboration avec le gouvernement tunisien. Le conseil d'administration de la MCC a sélectionné la Tunisie qui a été reconnue comme éligible pour développer un accord de partenariat de la MCC en décembre 2016.



Au cours de cette visite, la délégation de la MCC, accompagnée de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Daniel Rubinstein, a rencontré le Président de la République¨, Beji Caïd Essebsi, le Premier Ministre Youssef Chahed et le Ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale Fadhel Abdelkafi. La délégation de la MCC a rencontrée aussi des responsables du gouvernement tunisien, des membres de la société civile et des dirigeants du secteur privé afin de discuter l'approche de la MCC pour lutter contre la pauvreté par une croissance économique durable ; décrire les prochaines étapes du processus de développement de l’accord de partenariat ; et découvrir les perspectives sur les défis et les opportunités économiques de la Tunisie.



Kyeh Kim a déclaré que « La décision du conseil d'administration de la MCC de sélectionner la Tunisie pour établir ensemble un accord de partenariat reflète l'engagement du gouvernement tunisien à améliorer le rendement de la politique économique et à investir dans ses citoyens». Cette nouvelle collaboration, a-t-elle déclaré, est une occasion qui servira à approfondir les relations entre la Tunisie et les États-Unis, qui sont basées sur nos objectifs communs concernant le renforcement des institutions démocratiques et réduire la pauvreté par la croissance économique.



En utilisant une approche orientée qui reflète les priorités du pays, la MCC accorde des subventions à durée limitée et une assistance aux pays en développement qui respectent les normes rigoureuses de bonne gouvernance, qui vont de la lutte contre la corruption aux respects des droits démocratiques. En collaboration avec des partenaires locaux, la MCC relève les défis les plus urgents auxquels sont confrontés les pays en développement, à savoir la fragilité des infrastructures, l'inadéquation entre les compétences offertes et les possibilités d'emploi disponibles, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles.



Au cours du processus de développement de l’accord de partenariat qui pourrait prendre deux à trois ans à être réalisé, la MCC et le gouvernement tunisien identifieront conjointement les plus grands obstacles à la croissance économique du pays et élaboreront un programme spécial visant à bénéficier tous les tunisiens. Ce processus comprend également un cadre consultatif qui engage la société civile et le secteur privé en Tunisie.

Communiqué

Tweet Ajouter un Commentaire