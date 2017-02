Tunisie/ Libye : Le système de contrôle électronique des frontières opérationnel L’entrée en fonction du système de contrôle électronique sur les frontières tuniso-libyennes a été au centre d’une entrevue ce mercredi 1er février à Carthage, entre le président Béji Caïd Essebsi et le ministre de la Défense nationale, Farhat Horchani.



Le nouveau système est de nature à renforcer le dispositif défensif et à contrer les menaces contre la sécurité du pays et l’inviolabilité de son territoire, indique un communiqué de la présidence.



La rencontre a porté également sur les évolutions sécuritaires.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire