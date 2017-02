Tunisie/ Allemagne : Un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération juridique La Tunisie et l’Allemagne ont conclu un mémorandum d’entente visant à renforcer et à approfondir leurs relations bilatérales en matière de droit et de protection des libertés fondamentales, conformément aux principes du droit international.



Signé hier par le ministre de la Justice, Ghazi Jribi, et le Secrétaire d’Etat à la justice allemand, Christian Lange, cet accord porte sur la coopération juridique, avec un programme d’action de deux années 2017/ 2018.



Le mémorandum d’entente porte sur la consolidation de la coopération en matière de développement du dispositif judiciaire et des modes d’assistance juridique. Comme il touche plusieurs autres domaines liés principalement à la consolidation et à la consécration des principes constitutionnels, de protection des droits de l’homme, de la lutte contre la corruption, le crime , le terrorisme, la cybercriminalité, et le crime organisé, outre les aspects liés à l’organisation et à la restructuration des tribunaux et à la coopération sur les questions civiles.



Le mémorandum d’entente permettra un échange d’expériences entre les deux parties, la tenue de conférences conjointes sur les législations et le développement de la jurisprudence dans différents domaines.

Gnet

