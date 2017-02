Tunisie/ Algérie : Vers une meilleure coopération en matière d’énergies renouvelables Le ministre de l’Energie algérien, Noureddine Boutarfa, et la ministre de l’Energie, des mines et des énergies renouvelables, Hela Cheikhrouhou, ont co-présidé ce mardi 07 février à Alger les travaux de la commission mixte tuniso-algérienne.



Les moyens de renforcer la coopération énergétique entre les deux pays notamment pour ce qui est de l’approvisionnement de la Tunisie en GPL (Gaz du pétrole liquéfié) ont été à l’ordre du jour de cette réunion bilatérale périodique, indique le site de Radio Algérie .



Le ministre algérien a dit les dispositions de son pays à satisfaire les besoins de la Tunisie en GPL, et à augmenter l’approvisionnement actuel, signalant que les résultats de cette réunion prouvent le haut niveau des relations bilatérales reliant les deux pays.



Les deux parties ont convenu d’appuyer la société mixte de prospection d'hydrocarbures, Numhyd, créée en 2003 en partenariat entre la Sonatrach et l’entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP), tout en étendant ses activités en dehors des territoires tuniso-algériens.



Les deux ministres ont examiné l’éventualité de prolonger les contrats d’acheminement de gaz vers l’Europe, à travers le pipeline allant de l’Algérie à l’Italie via les territoires tunisiens, et ce en prolongeant les contrats reliant Sonatrach à la compagnie italienne ENI qui arrivent à leur terme en 2017 et 2019.



La ministre tunisienne a quant à elle qualifié les relations entre les deux pays dans le domaine énergétique de privilégiées, affirmant que "l’Algérie était et demeurera le plus important partenaire énergétique de la Tunisie".



Cheikhrouhou a dit son intérêt pour le modèle algérien de développement des énergies renouvelables, a fortiori que son pays aspire à produire 30 % des énergies à traves les énergies renouvelables à l’horizon 2030. Le modèle suivi en Algérie repose sur les grands projets, alors que la Tunisie adopte le modèle de petits projets, et de là, il a été convenu de renforcer la coopération dans ce domaine, a-t-elle indiqué.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire