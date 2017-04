Tunisie : L’UGTT met en garde contre la propagation de la contestation sociale "Les contestations sociales populaires montent au Kef et à Tataouine, et risquent de gagner du terrain pour atteindre toutes les régions intérieures marginalisées, face à la persistance du gouvernement actuel d’adopter la politique d’exclusion et de marginalisation consacrée pendant des décennies par le régime".



Dans un communiqué paru ce lundi 10 avril, le bureau exécutif de l’UGTT dit soutenir tout mouvement social, populaire et pacifique, exprimant des revendications légitimes pour le développement et l’emploi.



La centrale syndicale considère la politique suivie par la direction de l’usine des câbles du Kef, comme étant hostile aux intérêts des travailleurs, approfondit la crise économique dans la région, et consacre la discrimination et la marginalisation. Elle sollicite l’intervention du gouvernement pour mettre un terme à la crise.



L’UGTT dit s’en tenir à toutes les conventions conclues, avec les entreprises pétrolières dans la région saharienne, y compris à Tataouine, dont elle considère les revendications de la population, comme étant légitimes.



La centrale syndicale plaide pour l’instauration de zones de libre-échange pour résoudre le problème de développement dans les régions frontalières, à travers l’intégration de l’économie parallèle, la lutte contre la contrebande et la création de postes d’emploi.



Al-Itihad presse le gouvernement de mener un dialogue sérieux et responsable avec les jeunes des mouvements sociaux et des organisations de la société civile, ce qui permet de dégager les conceptions à même de sauver ces régions des tragédies de la marginalisation et de l’exclusion, disant refuser toute instrumentalisation de leur souffrance.



La centrale syndicale réclame l’application des articles de la constitution relative à la discrimination positive, et appelle à l’élaboration d’une politique nationale permettant aux régions démunies de bénéficier de justice sociale et d’une distribution équitable de la richesse. Elle pointe l’ambiguïté touchant les dossiers énergétique et pétrolier, et appelle à respecter le droit du citoyen à accéder à l’information.



L’absence d’une conception globale autour d’un modèle national de développement ne fait qu’approfondir la discrimination, l’exclusion et la marginalisation, et qu’exacerber les tensions sociales, dit l’UGTT, affirmant le rôle principal de l’Etat en matière de réalisation du développement durable.

Gnet

Ajouter un Commentaire