Tunisie : L’été 2017 sera meilleur que le précédent, avec moins de coupures d’eau Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a affirmé ce lundi 10 avril, que l’été 2017 sera nettement meilleur que le précédent (été 2016), en termes de bonne distribution de l’eau, signalant que son ministère est en train d’œuvrer à réparer les pannes des réservoirs d’eau, en vue de réduire, autant que faire se peut, les dégâts et les coupures, en période de pointe.



Dans un entretien avec Mosaïque , il a appelé les Tunisiens à changer leur comportement, d’autant plus que la Tunisie ne possède pas de ressources hydrauliques suffisantes, évoquant la campagne nationale de rationalisation de la consommation de l’eau qui sera organisée sous le signe de "l’eau pour toi et tes enfants".



Le gouvernement a pris des mesures révolutionnaires, en faveur de l’agriculture en vue d’encourager l’investissement dans ce secteur, a-t-il dit, soulignant que "celui qui n’investit pas aujourd’hui dans l’agriculture, ne veut pas investir".



Le nouveau code d’investissement comprend plusieurs points en faveur de l’investissement agricole, dans la mesure où la loi considère le secteur agricole, de la pêche et des services qui leur sont liés comme étant prioritaires.



Le taux des indemnités a été revu à la hausse, avec l’octroi d’une indemnité supplémentaire de 15 % pour les projets intégrés dans un dispositif économique, à l’instar de la valorisation des produits agricoles dans les régions de production.

