Tunisie : Le ministère de l'Education publie le calendrier des examens Le ministère de l’Education a publié le calendrier des examens nationaux au titre de 2017- 2018 ainsi que les dates de la proclamation de leurs résultats. Pour ce qui est des épreuves de la session principale du baccalauréat, elles démarreront le 6 juin 2018 et se dérouleront les 7, 8, 11, 12 et 13 juin. Les résultats seront proclamés le dimanche 24 juin 2017



Les épreuves de la session de contrôle se dérouleront, quant à elles, les 26, 27, 28 et 29 juin 2018. Les résultats seront proclamés le samedi 7 juillet 2018.



Le bac sport se déroulera du 16 au 28 avril 2018. Les examens pratiques et oraux démarreront le 18 mai pour se poursuivre jusqu’au 29 mai 2018.



Les concours de fin d’études de l’enseignement de base général et technique (neuvième année) se dérouleront les 18, 19 et 20 juin 2018. Les résultats seront proclamés le mercredi 4 juillet 2018.



S’agissant du concours d’accès aux collèges pilotes (concours de la sixième année), il se déroulera les 21, 22 et 23 juin 2018. Les résultats seront annoncés le vendredi 6 juillet 2018.



Le ministère de l’Education avait annoncé lundi que les candidats au baccalauréat session 2018 et aux concours de 9e et 6e années peuvent s’inscrire à partir du 16 octobre courant.

Communiqué

Ajouter un Commentaire